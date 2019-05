Denuncia Cuba hostilidad estadounidense

Cuba denunció ante la Organización Mundial del Comercio, la hostilidad de Estados Unidos contra la Isla, y la imposición de nuevas medidas agresivas dirigidas a recrudecer el bloqueo, informaron fuentes diplomáticas.

Son acciones cuyo fin fundamental es imponer la tutela colonial sobre Cuba, aseveró el embajador ante la ONU en Ginebra, Pedro Luis Pedroso, al intervenir en la reunión del Comité de Comercio y Desarrollo de la Organización, en sesión dedicada a las economías pequeñas y vulnerables.

El diplomático recordó que recientemente el gobierno estadounidense anunció la activación de nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto contra Cuba hace casi 60 años.

De acuerdo con el embajador, esas disposiciones que componen el bloqueo, dificultan el normal comportamiento del comercio de mi país y perjudican a terceros países que desean comerciar con Cuba.

