Demajagua marcó el rumbo definitivo de la Revolución

La Habana, Cuba. – Un acto de rebeldía y de toma de conciencia patriótica demostraron quienes alzaron con Céspedes la dignidad y el coraje de los cubanos, aquel 10 de Octubre en Demajagua, afirmó el Doctor en Ciencias Ibrahím Hidalgo Paz.

En la conmemoración del inicio de nuestras luchas libertadoras, celebrado en el Centro de Estudios Martianos, Hidalgo Paz hizo un recuento de los momentos cruciales de la gesta heroica que fue semilla y fruto del largo proceso de liberación, que aconteció en el siglo XIX en Cuba.

También se presentaron las aplicaciones para móviles Aforismos, Cuadernos martianos, Obras Completas, Cronología Martiana, Proyecto Cartacuba y Fidel por Siempre; y los libros digitales Cartas a María Mantilla y La Edad de Oro, entre otros materiales.

Participaron en la conmemoración Roberto Fernández Retamar y Abel Prieto Jiménez, entre otras personalidades de la Cultura.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.