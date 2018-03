Delegados del Poder Popular arribarán mañana a Bayamo

Granma, Cuba.- A Bayamo llegarán mañana los 83 delegados electos a la Asamblea Provincial del Poder Popular, que será constituida el domingo en el Parque Museo Ñico López, antiguo cuartel Carlos Manuel de Céspedes.

Cinco años es el período de mandato para el que fueron electos los integrantes de ese órgano de Gobierno, y tomarán posesión en ese sitio histórico de Bayamo, donde reposaron las cenizas de Fidel, al paso de su cortejo fúnebre hacia el cementerio de Santa Ifigenia.

Luego de constituirse la Asamblea del Poder Popular de Granma, que incluirá la elección de su Presidente y Vicepresidente, se realizará la Primera Sesión Extraordinaria de ese órgano en su sede en Bayamo.

Durante esa sesión se les presentan a los Delegados, a los miembros del Consejo Provincial de la Administración, y se crean las 7 Comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea del Poder Popular.

