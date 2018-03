Dedica Balaguer su voto al aniversario del Segundo Frente

Santiago de Cuba, Cuba.- El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, José Ramón Balaguer Cabrera, dedicó su voto al aniversario sesenta de la fundación del Segundo Frente Oriental, donde como combatiente fue parte de los fundadores de esa columna guerrillera, lidereada por Raúl.

Al ejercer su derecho al voto en un colegio electoral del reparto Versalles, en la ciudad de Santiago de Cuba, el Comandante Rebelde manifestó su júbilo revolucionario de ser cubano y asistir a un acto de pura democracia.

José Ramón Balaguer es Jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central y por el Distrito Electoral 3 es uno de los candidatos a Diputados por Santiago de Cuba.

En ese mismo colegio, ubicado en un seminternado santiaguero, ejerció su derecho al voto la candidata al Parlamento, Beatriz Jhonson, presidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular.

