Declaración del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Irán

La Habana, Cuba. – Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Irán condenaron enérgicamente las sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la República Islámica de Irán, que dañan fundamentalmente al pueblo de ese país, en franca violación de sus derechos.

Señala la declaración que esas acciones son contrarias a los principios de la Carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional; y obstaculizan los esfuerzos en el desarrollo económico y social de los Estados.

Igualmente, el Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Irán se unió al rechazo contra la decisión de la administración estadounidense de retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto, acto irresponsable que constituye una seria amenaza a la paz y seguridad en la región.

El texto ratifica la confianza en que Irán sabrá sortear exitosamente cada obstáculo, por el bienestar y prosperidad de la nación.

