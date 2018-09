Debaten sobre tecnologías para la Gestión Empresarial

El alcance y perspectivas de la novedosa plataforma informática conocida como Sistema de Identificación por Radio Frecuencia, se destacó entre las temáticas debatidas en el evento Tecnologías de la Información en la gestión empresarial, DESOFT, celebrado en Camagüey.

Sobre los beneficios que aportaría en la sociedad cubana esa avanzada tecnología, empleada para el control automatizado de recursos y procesos en diversas ramas del sector industrial y social, ahondó Reiniel Crespo, especialista de la Empresa de Informáticas.

Explicó el experto que el citado sistema, creado por DESOFT, es operativo a través de una prueba piloto que se realiza en la Empresa Nacional Taxis-Cuba para monitorear las rutas de estos vehículos en La Habana.

El evento Tecnologías de la Información en la gestión empresarial tiene carácter anual y constituye un escenario que aporta a la informatización de la sociedad cubana.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.