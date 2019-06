Debaten sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos (+Fotos)

El análisis actual de las relaciones Cuba-Estados Unidos, bajo la activación de varios títulos de la Ley Helms-Burton marcó el primer día de una Conferencia, que sesiona en la Universidad de La Habana.

La embajadora cubana Johana Tablada señaló que nadie entiende, comparte o apoya, el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de Washington contra la Isla caribeña.

No obstante, acotó Tablada, es evidente también el apoyo hacia Cuba de varios sectores, como el religioso y el de la agricultura, que abogan con declaraciones por un mejor acercamiento y el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial.

La conferencia incluye presentaciones sobre las actitudes políticas de los cubanoamericanos, la estrategia del presidente Donald Trump para África, así como las relaciones entre Estados Unidos, América Latina y Cuba.

