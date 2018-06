Debaten en La Habana sobre prensa, turismo y patrimonio

La Habana, Cuba. – Profesionales de 12 países participarán desde este lunes y hasta el viernes en el XIII Seminario Internacional de Periodismo y Turismo, cuyo programa enfocará la relación entre el desarrollo turístico y la preservación del patrimonio.

El evento académico sesionará en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana y en la primera jornada el catedrático Paolo Spadoni, de la Universidad de Augusta, en Georgia, Estados Unidos, abordará el impacto en el turismo de las medidas de la administración Trump.

Hilda Prieto, presidenta del comité organizador, informó que otros expertos expondrán sobre turismo e integración en el Caribe; proyecciones del desarrollo turístico en Cuba; turismo y gestión del patrimonio.

Además de presentaciones de los grupos hoteleros Meliá, Iberostar y Blue Diamond, autoridades del sector turístico cubano actualizarán acerca de sus novedades.

