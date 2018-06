Debaten impacto de Resolución por independencia de Puerto Rico

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, sirvió de escenario para que especialistas debatieran el impacto de la XIX Resolución por la independencia de Puerto Rico presentada por Cuba ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Mirta Granda, jefa de Asuntos Políticos de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derechos Internacionales de la Cancillería cubana, destacó en el encuentro que nuestro país ha defendido de manera constante el derecho del pueblo puertorriqueño a la libre determinación.

Refirió que al presentar el documento, la Isla trata de refrendar su compromiso con la independencia y los patriotas de ese país

Sintetizó los principios que defiende la Resolución, entre los que se encuentran el hecho de que el problema de Puerto Rico es latinoamericano y caribeño, y la preocupación por la crisis humanitaria acrecentada en esa isla

