Debaten expertos sobre derechos y garantías en Cuba

Expertos cubanos debatieron cuestiones sobre el derecho, las garantías y el debido proceso, ya que al decir del vicedecano de la facultad de Derecho de La Universidad de La Habana, Juan Mendoza, en estos momentos es vital saber distinguir entre el derecho y las garantías.

También se debe tener en cuenta la tutela judicial efectiva y el debido proceso, subrayó Mendoza en el contexto de la jornada científica que desarrolla el Tribunal Supremo Popular en el Hotel Habana Libre, como parte de las actividades por el aniversario 45 de fundada la institución.

El catedrático explicó que el debido proceso tiene muchos elementos en su estructura, por lo que se debe tener en cuenta la disposición de asistencia jurídica y de medios de prueba requeridos.

Para Mendoza el debido proceso también debe evitar dilaciones indebidas, por lo que instó a trabajar con celeridad en los casos.

