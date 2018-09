Debaten en Cuba sobre desperdicio de alimentos

En pos de intercambiar experiencias en los resultados de pérdidas y desperdicio de alimentos, en las diferentes cadenas alimentarias, se desarrolla en La Habana el II Taller hacia la Prevención y Reducción del fenómeno.

Organizado por el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el evento presenta el panorama actual en el sector productivo de América Latina y el Caribe.

Michely Vega, Coordinadora del Taller, explicó que el encuentro que culmina mañana propiciará la interacción entre agricultores, como procesadores y comercializadores del sistema estatal y privado, del sistema agroalimentario cubano.

Afirmó que reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 a nivel mundial en la cual se incluye Cuba.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.