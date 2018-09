Debate reforma de Constitución sector cultural en Colón

El derecho a una vivienda digna, a la protección, seguridad y salud en el trabajo y la defensa nacional centraron el debate de la Cultura en el municipio matancero de Colón, durante el proceso de consulta del Proyecto de Constitución.

La Galería de Arte José Miguel González acogió el intercambio que brindó la posibilidad de proponer modificar, adicionar, eliminar o esclarecer dudas sobre la propuesta de Carta Magna del país.

En el sitio Web de la radio colombina se precisa que en el Capítulo III, artículo 80, el escritor José Manuel Espino esclareció que el Estado garantiza el derecho a la protección, seguridad y salud en el trabajo, así como a la atención médica y el subsidio.

Diferentes colectivos en Matanzas participan en este proceso que legitima el carácter democrático de la Constitución, su soberanía, desarrollo y participación ciudadana.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.