De cumpleaños periódico pinareño Guerrillero

Periodistas, fotoreporteros, correctores, diseñadores, realizadores y directivos del periódico Guerrillero de Pinar del Río festejarán este sábado el Aniversario 50 de ese órgano de prensa, centro en el que se tributa permanentemente al Ché.

Su director, Ernesto Osorio Roque dijo que será una jornada de estímulos para un colectivo que durante cinco décadas ha laborado en diferentes etapas, por tal motivo los organismos del territorio vueltabajero se sumarán al reconocimiento.

Detalló que el rotativo pinareño Guerrillero arriba a su medio siglo de existencia, en tiempos de motivaciones para el sector periodístico, a partir de las medidas adoptadas por el Consejo de Estado y de Ministros respecto al incremento salarial.

Ese ascenso confirmó Osorio Roque, se convierte en compromiso para continuar elevando la calidad y eficacia del trabajo de los profesionales de la palabra.

