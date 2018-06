Para dar continuidad a las ideas de Maceo y Che

Una alta representación de alfabetizadores de la Peña de La Habana expresaron la voluntad de dar continuidad a los ideas de Antonio Maceo y Grajales y Ernesto Guevara de la Serna.

El hecho se produjo en la Comandancia del Che, ubicada en el museo Morro Cabaña donde los visitantes conmemoraron los aniversarios de los natalicios del Titán de Bronce y del Guerrillero Heroico.

Luego de recorrer el lugar, los alfabetizadores habaneros se pronunciaron por promover, entre las nuevas generaciones de cubanos, visitas al lugar donde se observan valiosos objetos personales y datos históricos de los dos incansables luchadores por la plena libertad de Cuba.

Luisa Campos, una de las coordinadoras de la Peña de Alfabetizadores de la capital, expresó que de esa forma darán continuidad a la misión que les encomendó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.



