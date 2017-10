Daminificados por huracán Irma reciben ayuda material

Sancti Spíritus, Cuba. – Más del 70 por ciento de los afectados por el ciclón Irma en la provincia de Sancti Spíritus, adquirieron equipos y artículos asignados por el Estado Cubano.

Especialista del Grupo Empresarial de Comercio, explicaron que según controles ya más de mil 200 núcleos familiares adquirieron los módulos de inducción para cocción pagando solo la mitad de su precio habitual, ya que el resto fue asumido por los fondos estatales.

Como parte de la decisión de contribuir a que las personas no queden desamparadas por las pérdidas a causa del fenómeno meteorológico, también se distribuyeron casi 400 colchones, sin costo, al aprobarse la entrega gratuita de los mismos.

En la provincia de Sancti Spíritus continúan las labores para eliminar las secuelas del huracán Irma que afectó principalmente los poblados del municipio de Yaguajay.

