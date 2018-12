Cumbre ALBA-TCP por la integración solidaria

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, iniciará su vigésimo sexta cumbre hoy en La Habana, para fortalecer ese bloque de integración solidaria en la región.

Las sesiones de ese mecanismo permitirán reforzar la capacidad de concertación del proyecto integracionista, surgido de los ideales de DOS grandes hombres, Chávez y Fidel.

Además, se conmemorará el aniversario 14 de la fundación de esta plataforma, que ha impulsado proyectos de cooperación como el Fondo Cultural del Alba, la Escuela Latinoamericana de Medicina y la multinacional Telesur.

David Choquehuanca, secretario general de la organización, dijo que la Cumbre se realiza en un contexto en el cual fuerzas oscuras quieren el retorno del neocolonialismo, porque al continente la división llegó con la colonia al igual que el racismo, la cultura de la división y de la guerra.

