Cubanos pueden optar por opciones turísticas de verano

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Turismo dará inicio al verano en Cuba con variadas opciones recreativas y gastronómicas para la familia, niños y jóvenes, complementadas con la comercialización de ofertas en instalaciones turísticas y campismo, así como excursiones.

En La Habana se realizará una gran feria el próximo sábado desde las 10:00 de la mañana, en la avenida G, entre Primera y Quinta, El Vedado, durante la cual se venderán entradas para el Festival Josone Jazz y Son que tendrá lugar del 12 al 15 julio en el balneario de Varadero.

Esa fiesta de la música contará con la actuación del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, junto a artistas como Gente de Zona, Isaac Delgado, el Septeto Santiaguero, Ernán López-Nussa y los Muñequitos de Matanzas.

Las cadenas hoteleras cubanas y extranjeras asentadas en nuestro país también proponen ferias con opciones para el mercado interno en el verano.

