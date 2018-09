Cubanos a las puertas del Congreso de los CDR

Las Tunas, Cuba. – El 91 por ciento de los cubanos mayores de 14 años pertenecen a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la mayor organización de masas del país que celebrará su IX Congreso del 26 al 28 del presente mes.

El Coordinador nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda, dijo a Radio Reloj que 480 delegados y 90 invitados estarán en la cita, donde se ponderará el protagonismo de la juventud y su compromiso en los barrios.

Precisó en Las Tunas el miembro del Comité Central del Partido que en el IX Congreso cederista, cuatro provincias se seleccionarán como destacadas por su trabajo en los últimos cinco años.

Reconoció que los CDR están inmerso en tareas funcionales como la vigilancia, las donaciones voluntarias de sangre, el enfrentamiento al delito y las fiestas cederistas del próximo 28 de septiembre.

