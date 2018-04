Cubadebate estrena canal en vivo por internet

Una nueva señal televisiva llamada América Nuestra, y producida por Cubadebate, comenzará a transmitirse en vivo en la mañana de este lunes 9 de abril y estará dedicado a darle amplia cobertura a la presencia de la delegación cubana que asiste a la VIII Cumbre de las Américas en Perú.

Los interesados podrán acceder al canal de transmisión en la web de Cubadebate en Facebook, la de mayor alcance en la Isla, con cerca de medio millón de seguidores e igualmente se transmitirá a través de sus canales en Youtube, Twitter e Instagram.

El público fundamental son los cubanos dentro de la Isla y la izquierda latinoamericana y la vitalidad de la transmisión se mantendrá durante seis jornadas, del 9 al 14 de abril.

Cubadebate hará una cobertura especial de los eventos previos y paralelos a la Cumbre de las Américas, además informará sobre el Foro de la Sociedad Civil y el Foro de la Juventud.

