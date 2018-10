Cuba y Yemen llevarán nexos a planos superiores

El vicecanciller de Yemen, Mansour Ali Bagach, realzó las buenas relaciones entre su país y Cuba, así como la disposición de ambos de llevarlas a planos superiores, en correspondencia con acuerdos logrados durante una visita a la Isla que concluye hoy.

Nos unen relaciones históricas, intereses y valores comunes, lo cual nos impulsó a realizar esta visita oficial, dijo el diplomático yemenita a medios cubanos al término de su estancia en La Habana.

Según el vicecanciller, fueron muy fructíferos sus encuentros con autoridades de la nación caribeña de diversos sectores, con las cuales analizaron el estado de las relaciones bilaterales y los resultados fueron positivos.

Añadió Mansour Ali Bagach que muchas de las autoridades ofrecieron a Yemen el apoyo de Cuba en áreas como la educación y la salud, pero también en el fortalecimiento del intercambio intercancillerías.

