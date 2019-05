Cuba y Vietnam celebrarán Foro de Negocios

Con motivo de la visita a Cuba del Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, Señor Vo Tan Thanh, tendrá lugar el próximo miércoles 15, en el capitalino Hotel Nacional, un Foro de Negocios entre ambos países.

El encuentro forma parte de lo acordado en el Plan de Acción 2019 – 2020 suscrito en Hanoi el mes pasado, y tiene como objetivo el intercambio interempresarial, y un mayor conocimiento de los respectivos mercados, con el fin de promover las potencialidades de negocios mutuamente ventajosos.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cuba, la agenda incluye disertaciones acerca del ambiente existente en nuestro país para la atracción de inversión extranjera, y las bondades que ofrece la Zona de Desarrollo Mariel.

Igualmente, contempla una presentación sobre las potencialidades del mercado vietnamita para los productos cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.