Cuba y Unión Europea ratifican buen estado de relaciones

El canciller cubano, Bruno Rodríguez sostuvo un encuentro con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, donde se destacó el buen estado de las relaciones bilaterales.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores informó que en el encuentro con la también vicepresidenta de la Comisión Europea agradeció la posición del bloque regional de rechazo a la injerencista Ley Helms-Burton, impuesta por Estados Unidos a Cuba.

Rodríguez señaló que durante la entrevista con Mogherini se evidenciaron los resultados alcanzados a través del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba, firmado en 2016.

Además, ratificó la importancia de que las iniciativas en torno al conflicto venezolano favorezcan un diálogo amplio, inclusivo y soberano con el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro.

