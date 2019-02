Cuba y Turquía buscan estrechar lazos comerciales

La visita a Cuba de una delegación empresarial de la República de Turquía comienza con el objetivo fundamental de estrechar lazos en materia comercial.

Como parte de las actividades a realizar por los visitantes, está programada la celebración de la Primera Sesión del Comité Empresarial Cuba-Turquía, prevista a efectuarse mañana en el Hotel Nacional de La Habana, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Cámara de Comercio de Cuba.

Por la parte extranjera la comitiva estará presidida por la viceministra de Comercio de ese país, GoncaYilmaz Batur, e integrada por empresarios de los sectores energéticos, minero, agrícola, comercial, así como por representantes del ámbito del trasporte marítimo de carga y pasajeros, biotecnología y salud, entre otros.

Ileana Núñez Mordoche, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, liderará las conversaciones por la parte cubana.

