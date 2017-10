Cuba y México consolidan su solidaridad

La Habana, Cuba.- Agustín Rodríguez de la Gala, ministro consejero de la embajada de México en Cuba, ratificó los fuertes vínculos de colaboración y solidaridad entre ambos países, tras las tragedias causadas por el huracán Irma en la Isla y los terremotos en la nación azteca.

Los mexicanos agradecemos el envío al estado de Oaxaca de una brigada integrada por profesionales del Contingente Internacional de médicos especializados Henry Reeve, aseveró el diplomático.

Agregó que su gobierno pudo concretar el 3 de octubre el arribo a La Habana de una brigada conformada por especialistas en materia de generación, distribución y transmisión de fluido eléctrico, para apoyar en la recuperación por daños del huracán Irma. éxico,

Rodríguez de la Gala también se refirió a la posible renovación del convenio de cooperación que existe desde 2008 entre la Unión Eléctrica de Cuba y la Comisión Federal de Electricidad de México.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.