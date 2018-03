Cuba y Hungría por estrechar vínculos parlamentarios

Budapest, Hungría.- El Doctor Janos Latorcai, Vicepresidente del Parlamento de Hungría, recibió a la Embajadora de Cuba, Alicia Corredera Morales, y sostuvieron un fraternal encuentro, en el cual se expresó la disponibilidad de continuar estrechando las relaciones parlamentarias entre los dos países.

La Embajadora de la Isla agradeció la oportunidad de conversar con el dirigente asambleísta, y explicó sobre los resultados de las elecciones generales que se llevaron a cabo el pasado 11 de marzo en Cuba.

La diplomática cubana explicó al vicepresidente del Parlamento de Hungría, acerca de la política exterior de la Revolución cubana, el fortalecimiento de esa política en los últimos tiempos, y el retroceso con la administración de Donald Trump.

Tanto la embajadora Alicia Corredera Morales como el Doctor Janos Latorcai formularon votos por iniciar lo antes posible la coordinación de intercambios parlamentarios.

