Cuba y Argentina por incrementar intercambio comercial (+Fotos)

Nuevas oportunidades de comercio e inversión exploran hoy Cuba y Argentina, durante un Foro Empresarial que tiene lugar en la Sala 1930 del habanero Hotel Nacional.

En la apertura del encuentro, el Presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández, destacó que la nación suramericana sigue siendo un importante socio comercial de la Isla, el cuarto en la región, y se consolida como suministrador de productos alimenticios.

Refirió que el monto de las exportaciones cubanas aún es bajo, por lo cual constituye una línea de trabajo, al tiempo que enfatizó en los dañinos efectos del bloqueo y subrayó: a pesar de esa criminal política Cuba no está aislada en materia de comercio.

El Embajador de Argentina en nuestro país, Javier Figueroa, reiteró el creciente interés de los empresarios de la nación suramericana en invertir en Cuba.

