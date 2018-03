Cuba y Vietnam en busca de nuevas alianzas económicas

La Habana, Cuba. – Explorar nuevas oportunidades de negocios es propósito del Foro Empresarial Cuba-Vietnam, que tendrá lugar este jueves en el Hotel Nacional de La Habana, en el contexto de la visita a la Isla del Secretario General del Partido Comunista de ese país, Nguyen Phu Trong.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cuba, la cita prevé la firma de varios documentos, y la parte visitante recibirá detalles sobre las oportunidades de negocios en los sectores farmacéutico, biotecnológico e industrial.

Igualmente, está concebida la presentación de empresas vietnamitas, entre ellas la Thai Binh, establecida en la Zona Especial de Desarrollo Mariel con un proyecto para construir una fábrica de almohadillas sanitarias y pañales desechables.

Cuba y Vietnam mantienen excelentes relaciones, y hoy la nación asiática constituye el segundo socio comercial de nuestra Isla en la región de Asia y Oceanía.

