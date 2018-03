Cuba valora nexos económicos y comerciales con Vietnam

La Habana, Cuba.- Las relaciones entre Cuba y Vietnam en el ámbito económico y comercial registran avances en años recientes, consolidando su carácter especial y estratégico, evaluó el Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.

Al decir de Marmierca, Vietnam es actualmente el segundo socio comercial dentro de la zona de Asia-Oceanía y el principal suministrador de arroz.

Un crecimiento caracterizado, además, por la diversificación de los productos; numerosos surtidos vietnamitas gozan del reconocimiento de la población cubana por su satisfactoria relación entre calidad y precios, dijo el titular.

La intervención de Malmierca abrió este jueves un foro empresarial bilateral en un hotel capitalino, como parte de los eventos asociados a la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.