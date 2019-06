Cuba trabaja para modernizar servicio postal, a pesar del bloqueo (+Fotos)

Cuba trabaja para modernizar sus servicios postales a pesar del bloqueo económico, financiero y comercial en su contra, afirmó el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, al intervenir en un foro del sector.

Perdomo reiteró que es un orgullo para la nación antillana contribuir al intercambio de ideas en el ámbito postal, y resaltó la importancia del foro estratégico de la Unión Postal Universal para el Caribe, que sesiona por primera vez en La Habana.

Encuentros de este tipo permiten socializar iniciativas para desarrollar las comunicaciones por correo postal, afirmó el titular.

Por su parte, el secretario general de la Unión Postal del Caribe, Guillermo Raymond, dijo que nuestra presencia en este foro demuestra la seriedad y responsabilidad de las naciones caribeñas para compartir experiencias, en temas como la infraestructura postal y el mejoramiento de los servicios.

