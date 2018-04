Hacer Cuba significa defender la Revolución

La tarea hoy de todas las generaciones de cubanos es luchar contra lo mal hecho, la burocracia, el acomodamiento y la corrupción, para continuar haciendo Cuba, afirmó el Doctor en Filología, Luis Toledo Sande.

Durante un Diálogo de Generaciones en el Centro de Estudios sobre la Juventud, auspiciado por el Movimiento Juvenil Martiano, el periodista y escritor alertó sobre las malas influencias que se observan en algunos sectores sociales.

Reflexionó sobre lo necesario de mantener una actitud consecuente con los principios de la Revolución, defendiendo sus valores, y no tolerar actitudes contemplativas que lastran la esencia del proceso revolucionario.

En el Diálogo de Generaciones, iniciativa de la UJC, el Movimiento Juvenil Martiano, y la Sociedad Cultural José Martí, participaron jóvenes de preuniversitarios, escuelas pedagógicas, e integrantes del Movimiento Juvenil Martiano.

En el Diálogo de Generaciones, realizado en el Centro de Estudios sobre la Juventud, Josuám Palacios, presidente del Movimiento Juvenil Martiano, rememoró la obra martiana como guía en la defensa de la Revolución.

Señaló que hay que combatir las malas actitudes, y todo aquello que atente contra la ética de la Revolución, y puntualizó que para ello no hay nada más objetivo y convincente que la vida y el pensamiento del Apóstol, paradigma, junto con Fidel, del verdadero revolucionario .

Intervenciones de jóvenes estudiantes en el Diálogo de Generaciones expresaron que es momento de mantenerse firmes, combativos y no dejarse amedrentar por los conformistas y tolerantes.

La Revolución es nuestra , argumentaron los jóvenes, y la defenderemos siempre a cualquier precio, porque ella nos ha dado la soberanía, justicia y la dignidad.

