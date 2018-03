Cuba es y seguirá siendo un país seguro y estable

La Habana. Cuba.- La decisión del gobierno estadounidense de mantener por tiempo indefinido la reducción del personal de su embajada en Cuba responde a motivaciones políticas y no tiene relación con la seguridad de sus funcionarios, afirmó hoy el director general para Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío.

En declaraciones a la prensa rechazó el castigo financiero impuesto a decenas de miles de personas obligadas a incurrir en gastos adicionales al viajar a otros países para gestionar visas, y dijo que Washington es responsable del costo humanitario de tal medida.

Sostuvo que el anuncio del Departamento de Estado del 2 de marzo se basa en una fabricación política más, que se suma a una larga historia de hostilidad contra nuestro pueblo.

El diplomático enfatizó que Cuba es seguirá siendo un país seguro y estable, dispuesto al diálogo respetuoso sobre temas de interés común.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha renovado el uso del término “ataques”, cuando conoce con total seguridad que no ha habido acto deliberado alguno contra sus diplomáticos en Cuba, denunció el director general para Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío.

Es un término cuyo uso entraña mala intención y no se corresponde con el contenido de los intercambios oficiales, porque en ningún caso se ha presentado evidencia de que ocurrió algún ataque sónico, dijo el diplomático.

La renovación de la alerta que recomienda a los viajeros reconsiderar las visitas a Cuba constituye otro acto hostil y difamatorio, con una clara agenda política, declaró Fernández de Cossío.

Reiteró que Estados Unidos tiene evidencias suficientes de que Cuba es segura para sus diplomáticos y los de cualquier país, para los ciudadanos cubanos y los millones de viajeros que visitan la isla.

Es falso que el personal diplomático de la embajada esté o haya estado en riesgo. Es falso que haya sido objeto de ataques. Es falso que ciudadanos estadounidense tengan razones para temer por su seguridad en Cuba, subrayó Fernández de Cossío.

