Cuba seguirá junto a África (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Los pueblos de Cuba y África están unidos por fuertes lazos forjados en una historia comúnde lucha y anhelos compartidos, afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez, en un acto por el Día de África, al que asistió el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo.

En la celebración, que tuvo por sede a la cancillería cubana, Rodríguez destacó el papel cada vez más sólido que tiene hoy la Unión Africana en la arena internacional, y recalcó la adopción de la Agenda 20-6-3 como ejemplo del enfrentamiento al reto del desarrollo sostenible.

La viceministra recordó la influencia africana en la formación de la nacionalidad cubana, y por eso, subrayó, jamás dudamos en extender nuestra solidaridad y en contribuir modestamente a forjar su independencia y desarrollo, como nos enseñó Fidel.

Renovamos nuestro firme compromiso con las nobles causas de los pueblos africanos, aseveró Anayansi Rodríguez.

El alma de Cuba nos pertenece, subrayó el embajador de Egipto en La Habana, Mohamed Hisham Gamal Al Din, quien habló a nombre de la Unión Africana, organización regional cuya presidencia pro témpore es ocupada por El Cairo.

En el acto por el Día de África, Gama Al Din se refirió a los desafíos que enfrenta ese continente, entre los que citó el terrorismo, los refugiados y el Cambio climático, reto este último que, dijo, las naciones de esa región comparten con Cuba.

El diplomático egipcio destacó el papel desempeñado por nuestro país en la liberación de África del yugo colonial, ayuda que no se ha detenido, sino que se ha extendido, y hoy tiene expresión en la colaboración médica y educacional.

El Día de África fue proclamado el 25 de mayo de 1963 por la Organización de la Unidad Africana, antecedente de la actual Unión Africana.

