Cuba, sede de encuentro regional sobre Biodigestores

La Habana, Cuba. – El XI Encuentro de la Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe, a desarrollarse del 14 al 18 de octubre del presente año, tendrá a Cuba como sede por primera vez para debatir esta opción agroecológica en el contexto rural.

El propósito del encuentro es compartir conocimientos para el desarrollo de un mundo mejor, que favorezcan la seguridad y soberanía alimentaria, tecnológica y energética.

Participarán en el evento, usuarios de estas tecnologías, técnicos, investigadores y desarrolladores, y se mostrarán ejemplos de investigación e implementación que conectará a los participantes de diversos sectores.

La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, entidad de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de Educación Superior, será anfitriona del evento que se destaca por la ejecución de proyectos de sistemas integrados en el medio rural.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.