Cuba reconoce constribución de Pastores por la Paz

La Habana, Cuba. – La caravana de Pastores por la Paz este año es muy importante porque ocurre cuando el Gobierno de Estados Unidos aumenta las medidas contra Cuba, destacó la embajadora de la Isla en ONU, Ana Silvia Rodríguez.

Los caravanistas pueden enviar un fuerte mensaje a Estados Unidos y al resto del mundo al oponerse a las políticas hostiles de la actual administración de Donald Trump, dijo en un acto de solidaridad celebrado en Nueva York.

Washington cree que puede presionarnos, pero no han aprendido nada en todos estos años, pues mi país no hará concesiones de ningún tipo, aseveró la representante permanente alterna de Cuba ante la ONU.

Además de traer ayuda solidaria a Cuba, las caravanas de Pastores por la Paz, bajo la guía del fallecido reverendo Lucius Walker, surgieron con el objetivo de hacer frente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que se ha mantenido durante casi SESENTA años.

