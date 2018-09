Cuba reafirma en Ginebra compromiso con cooperación Sur-Sur

Como una expresión de solidaridad entre los pueblos y los países del área, Cuba ratificó ante Naciones Unidas en Ginebra su compromiso con la cooperación Sur-Sur.

En ocasión del Día de la Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas, el embajador de La Habana Pedro Luis Pedroso aseveró que la Isla reconoce sus efectos positivos, que permiten desde perspectivas comunes intercambiar experiencias exitosas de soluciones propias a problemas compartidos.

Al mismo tiempo, agregó Pedroso, contribuyen a estrechar los vínculos económicos, sociales y culturales entre los países del Sur.

De acuerdo con el diplomático, esa cooperación debe seguir guiándose por los principios del respeto a la soberanía nacional, la implicación nacional y la independencia, la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio mutuo.

