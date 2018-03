Cuba protege a sus niños, adolescentes y jóvenes

La miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Olga Lidia Tapia expresó que Cuba constituye un ejemplo palpable del empeño estatal en pos de la juventud, garantizando el acceso a los diferentes niveles de educación, salud, empleo, cultura y recreación sana, así como la protección de sus derechos.

Al clausurar en La Habana el III Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud, la dirigente recordó a Fidel, máximo impulsor de todo cuanto la Revolución Cubana ha hecho por sus niños, adolescentes y jóvenes.

Olga Lidia Tapia calificó de exitoso el evento que permitió desde el conocimiento científico mostrar nuestras experiencias y conocer los desafíos de las nuevas generaciones en otros países.

En la clausura del Congreso, se presentó el Atlas de la Infancia y la Adolescencia en Cuba, análisis a partir del Censo de Población y Vivienda de 2012.

