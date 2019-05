Cuba presente en investidura de Nayib Bukele

La vicepresidenta y Contralora General de la República, Gladys Bejerano, arribó este jueves a El Salvador para representar a Cuba en la investidura presidencial de Nayib Bukele, el próximo sábado.

Bejerano fue recibida por el canciller salvadoreño, Carlos Castaneda, y el embajador de Cuba en esa nación, René Ceballo, y su visita expresa la disposición de la Isla de darle continuidad a los actuales vínculos políticos, económicos y de cooperación bilaterales y a los lazos de amistad.

Bukele tomará posesión en el décimo aniversario del restablecimiento de las relaciones entre su país y Cuba, que tuvo lugar cuando la izquierda salvadoreña llegó al Gobierno.

Desde entonces, Cuba brindó su cooperación en cultura, deporte, medio ambiente, salud y educación, y en estas últimas áreas se incluyen más de 34 mil cirugías gratis de la vista y el plan de alfabetización con el método cubano Yo sí puedo.

