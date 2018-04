Cuba presente en Feria Internacional de Vietnam

La Habana, Cuba.- La participación de Cuba en la Feria Internacional de Comercio de Vietnam, impulsará las relaciones comerciales y de cooperación bilateral, aseguraron en Hanoi funcionarios de los dos países.

Treinta entidades cubanas estarán presentes en Expo Vietnam 2018, la mayor cantidad en la última década, según funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio, el encargado de organizar el evento.

Con sede en el capitalino Centro Internacional de Exposiciones, del 11 al 14 próximos, la feria acogerá firmas nacionales y extranjeras de 23 países, incluyendo altos funcionarios de la Cámara de Comercio de la República de Cuba y de los ministerios del Comercio Exterior, Inversión Extranjera y de la Agricultura.

Cuba estará representada por 27 empresas relacionadas con salud, biotecnología, agricultura, construcción, mecánica, electrónica, energías renovables y cultura.

