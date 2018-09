Cuba pide en Estados Unidos mirar a la ciencia

Dejar a un lado las especulaciones y volver al método científico, ese fue el llamado de expertos cubanos que dialogaron en Estados Unidos sobre los síntomas de salud reportados por diplomáticos norteamericanos en la Isla.

Un grupo multidisciplinario de nueve especialistas, miembros de un panel de la Academia de Ciencias de Cuba, se reunió con personal médico del Departamento de Estado para abordar el tema.

La ciencia no se basa en especulaciones, sino en datos, hemos recibido muy pocos, expresó Mitchell Valdés-Sosa, director general del Centro de Neurociencias de Cuba, en una conferencia en Estados Unidos.

En referencia a los reportes que han atribuido los problemas de salud a armas sónicas o de microondas, entre otras teorías muy rebatidas, consideró necesario saber primero qué les pasó a los funcionarios antes de caer en ese tipo de suposiciones.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.