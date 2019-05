Cuba ordena la importación de alimentos

Bayamo, Cuba. – El primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, destacó en Bayamo que el país ordena la importación de alimentos para estabilizar las ventas de aceite, pollos, la elaboración de panes y otros productos, pero, acotó, se impone hacerlo todo con mucha racionalidad.

En la primera jornada de la segunda visita Gubernamental a Granma, Valdés Mesa dijo que es preciso estabilizar la producción de harina de trigo en Santiago de Cuba, y enviarla por ferrocarril al territorio granmense y a otros, pues continúa el déficit de combustible.

Al analizar la distribución, el autoabastecimiento municipal y la aplicación de proyectos locales de desarrollo, el primer vicepresidente insistió en que los dirigentes sean sensibles en todos los temas que impactan en la población.

Citó entre ellos la alimentación, el servicio público de transporte, la construcción de viviendas y la atención en las instituciones de salud.

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, afirmó en Granma que una manera de enfrentar la Ley Helms Burton, es con más trabajo, ahorro, siendo eficientes.

Destacó que en medio de todo este acoso y dificultades el país tiene que seguir desarrollandose, y recuperar industrias como la de Acumuladores de Manzanillo, que dispondrá de materia prima para producir este año 120 mil baterías.

El primer vicepresidente cubano ponderó también los aportes de la Unidad Empresarial de Base Oriente José Luis Tasende, que produce puertas y ventanas de aluminio para el programa de la vivienda, y de la Pesquera Industrial, ambos centros de Manzanillo.

Valdés Mesa visitó la fábrica de tabaco mecanizado para el consumo nacional que entra en producción en septiembre, en Bayamo, y aportará 72 millones de unidades al año.

