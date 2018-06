Cuba y Nigeria por ahondar en la cooperación económica

Las cámaras de Comercio de Cuba y de Abuja, capital de Nigeria, firmaron un memorando de entendimiento con el fin de ahondar en la cooperación económica entre los dos países.

El documento fue rubricado por el secretario general de la Cámara de Comercio de Cuba, Omar Fernández; y el presidente de la entidad homóloga de la ciudad nigeriana, Adebotukan Adeyinka Kayode.

Adeyinka Kayode, quien realiza una visita a la isla acompañado de empresarios de esa nación africana, dijo que ello permite elevar el espíritu de cooperación, y sienta las bases para una relación bilateral más fuerte.

Destacó, asimismo, los beneficios que tendría para ambas partes el incremento de la colaboración en esferas tales como la agricultura y la ganadería; y manifestó que además de las condiciones, existe la voluntad para aumentar el intercambio.

