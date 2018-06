Cuba: muro infranqueable en el enfrentamiento a las drogas

Durante el pasado año 57,4 kilogramos de drogas fueron asegurados en el país, y en los primeros cincos meses de 2018 han sido detectados 5 kilogramos y 84 cápsulas de cocaína.

Esas cifras, ofrecidas recientemente por la Aduana General de la República, ratifican la política de la Isla de tolerancia cero a las drogas y la prevalencia de estrategias integrales para lograr el equilibrio entre las acciones preventivas y de enfrentamiento.

En ello ha sido determinante el proceso de modernización tecnológica de la Aduana, lo cual ha propiciado efectividad en los controles.

Hoy, cuando en el mundo se potencia un incremento de la producción y uso de estupefacientes, producto de la despenalización del consumo de marihuana en varios países, Cuba alza su voz y se remarca como muro infranqueable en esa lucha.

(Visited 1 times, 18 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.