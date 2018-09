Cuba muestra oportunidades del sector ganadero

Una delegación cubana encabezada por el presidente del Grupo Empresarial Ganadero, Norberto Espinosa, desarrolló una visita de trabajo a Dinamarca, con el objetivo de promover las oportunidades de inversión que ofrece ese sector en la Isla.

Durante la visita se sostuvieron intercambios con ganaderos, empresarios, directivos del Consejo de Agricultura y Alimentación de Dinamarca; del Fondo de Inversión para Países en Vías de Desarrollo y la Academia del Cerdo.

Espinosa, junto al resto de la delegación, expuso la situación actual de la ganadería en Cuba y las potencialidades que existen para desarrollar proyectos de inversión extranjera.

En el encuentro se explicaron las principales afectaciones que provoca el bloqueo económico, y se invitó a los empresarios y ganaderos daneses a asistir a la Feria Internacional de La Habana a celebrarse próximamente, así como a la Feria Agropecuaria del año que viene.

