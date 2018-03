Cuba ¿Cómo marcha la Campaña Tributaria?

La Habana, Cuba. – Hasta el 9 de marzo último, presentaron su Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales 99 mil 806 personas naturales, lo que representa el 49,4 por ciento del total de obligados a hacerlo.

Así lo informó a Radio Reloj Arelys Pérez, directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, (ONAT), quien actualizó sobre la marcha de la campaña en el país.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia -precisó- lo hizo hasta esa fecha el 51,8 por ciento, y recordó que el plazo para presentar la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales se extiende hasta el 30 de abril.

En diálogo con Radio Reloj, la directora de Atención al Contribuyente de la ONAT insistió en la importancia de pagar bien y en tiempo, para evitar multas o recargos.

Arelys Pérez, directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, (ONAT), señaló que hasta el 9 de marzo los territorios con mejores resultados en la presentación de la Declaración del Impuesto sobre Ingresos Personales, eran Mayabeque, Artemisa, Granma, Ciego de Ávila y el Municipio Especial Isla de la Juventud.

Puntualizó que se recibieron 103 mil 936 declaraciones juradas, observándose un aumento con respecto a igual periodo del año anterior.

La forma más utilizada sigue siendo el Buzón, dijo Arelys Pérez, y agregó que las impresas, descargadas de sitios web o recibidas en formato digital por vías alternativas, también superan cifras del 2017.

Sufragar los tributos es un deber ciudadano, pues con su pago ingresan al Presupuesto del Estado para garantizar los servicios sociales gratuitos que disfrutamos todos.

