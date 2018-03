Cuba logra su primer millón de viajeros

La Habana, Cuba.- La llegada, este jueves, al primer millón de viajeros internacionales a Cuba, reafirma el reconocimiento alcanzado por el turismo de la mayor de las Antillas como un destino de paz y seguridad, pese a las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado norteamericano.

Tal resultado, que se logra cuatro días después respecto a similar fecha de 2017, ha sido posible en medio de redobladas campañas organizadas por el gobierno estadounidense para obstaculizar el flujo de

visitantes a Cuba.

Una nota de prensa del Ministerio de Turismo cubano puntualiza que continúan marcando pauta en la emisión de visitantes al país caribeño Canadá y los mercados europeos habituales, a los que se suman México y Argentina.

El turismo ha vivido en los últimos años un incremento ascendente en Cuba, que recibió en 2017 un récord de alrededor de cuatro millones 700 mil visitantes extranjeros.

