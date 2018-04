Cuba lleva en su gente la voz de todos los pueblos

La Habana, Cuba. – Hemos tenido la suerte de contar con una sociedad donde la justicia y la solidaridad priman sobre el egoísmo; esa verdad, dijo Iroel Sánchez, lleva Cuba a la Cumbre de los Pueblos, evento que se desarrolla como parte de la Cumbre de las Américas.

El periodista afirmó a Radio Reloj que en Perú nuestro país alza la voz de todos los pueblos, y subrayó que la Mayor de las Antillas demostrará la fuerza de su Revolución, de su obra por la democracia verdadera.

En Perú no podrán faltar temas como la salud, la integración cultural de los pueblos, la geopolítica continental, y por supuesto, enfatizó Iroel, nuestro apoyo a la hermana nación de Venezuela.

Hoy cuando América Latina vive momentos complejos pues en las últimas décadas una ofensiva neoliberal ha hecho retroceder conquistas, Iroel Sanchez instó a que unidad e inclusión sean palabras de orden en la Cumbre de los Pueblos.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.