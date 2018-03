Cuba lista para elecciones

La Habana, Cuba.- Como parte de la segunda etapa de las elecciones generales se realizó en todo el país la Prueba Dinámica, que permitió puntualizar detalles logísticos y organizativos con vistas al día de la votación el 11 de marzo.

El Vicepresidente de la Comisión Electoral Provincial de La Habana, Pedro Viltres, informó que el ejercicio se dividió en dos momentos dirigidos a comprobar los mecanismos de comunicación y el escrutinio de los votos.

Explicó que en la capital funcionaron 4263 colegios electorales, de ellos 44 Especiales, donde las personas que no se encuentren en su municipio podrán ejercer el voto.

Viltres aseguró que esta semana trabajarán para resolver los problemas detectados para garantizar el éxito de las elecciones del próximo 11 de marzo, cuando se elegirán los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Al cronograma de las elecciones generales en La Habana lo acompañan 1026 jóvenes colaboradores, cifra que asciende a 17 mil en todo el país, cuyas funciones esenciales son velar por la legalidad del proceso electoral, y contribuir, desde su visión, a perfeccionarlo.

Presentes estuvieron esos estudiantes de las enseñanzas media y superior en la prueba dinámica de este domingo, que pasó revista a todo el sistema de trabajo previsto para el 11 de marzo.

Lisandra Esquivel, Coordinadora de los Colaboradores de la Comisión Electoral Nacional, destacó a Radio Reloj que esos jóvenes participan en los distintos momentos del proceso, y mantienen una valiosa retroalimentación con las autoridades electorales.

Significó que los colaboradores recibieron una amplia capacitación para desarrollar esa labor, que contribuye a su formación cívica.



