Cuba junto a empresarios extranjeros

La Habana, Cuba. – Estaremos junto quienes han apostado por nuestro país, aseguró el Viceministro Primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Antonio Carricarte, en un encuentro con 127 sucursales de empresas europeas presentes en Cuba.

En la reunión, organizada en el Hotel Nacional en La Habana, por el MINCEX y la Cámara de Comercio, Carricarte ratificó que serán protegidas las inversiones y entidades extranjeras.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio, Orlando Hernández, se refirió a la nueva Constitución, así como la Ley de Inversión Extranjera y la número 80, que declara ilegal, inaplicable y sin valor a la Ley Helms-Burton.

El objetivo es dañar a la economía, atemorizar a quienes realicen negocios con Cuba y obstaculizar una mejoría de las relaciones entre La Habana y Washington, dijo por su parte el director para Estados Unidos de la cancillería, Carlos Fernández de Cossío.

El embajador de la Unión Europea en Cuba, Orlando Navarro, afirmó que el bloque comunitario defenderá a sus ciudadanos y empresas de la aplicación de leyes extraterritoriales.

No podemos aceptar que un país pretenda aplicar su legislación a los demás, subrayó Navarro, en un encuentro de trabajo con 127 sucursales de empresas extranjeras presentes en Cuba.

El presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Julio Fontecha, denunció la campaña de amenazas que desde La Florida han sufrido en los últimos meses por mantener la apuesta por Cuba y ratificó la presencia del empresariado ibérico en nuestro país.

Otros empresarios, como el francés Christian Fournier y el español Carlos Álvarez, reiteraron la voluntad de continuar haciendo negocios con Cuba a pesar de la recrudecida hostilidad de Estados Unidos con la aplicación plena de la Ley Helms-Burton.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.