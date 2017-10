Cuba iniciará temporada alta de turismo con altas expectativas

Pese a que algunos medios extranjeros miran con pesimismo a Cuba luego del paso de huracanes, hoy las autoridades del sector turístico y los viajeros de todas las partes del mundo que llegan a la Isla opinan diferente.

Una rápida respuesta a los daños ocasionados por esos fenómenos exhibe preparación importante para la denominada temporada alta del turismo cubano, cuando ya se nota que llegan muchas personas a disfrutar de este archipiélago.

El Ministerio de Turismo auguró oportunamente un cierre de este año con la atención, por primera vez, a 4.7 millones de visitantes extranjeros.

Esa cifra, bastante probable de lograrse, se apoyaría en una cantidad de viajeros provenientes de los cinco continentes que se mofan de los períodos preestablecidos y llegan a Cuba en cualquier temporada sea en grupos o llamados paquetes o de manera individual..

La mayoría de los turistas encuestados por estos días tienen la misma frase de elogio para el destino Cuba, y sobre todo para su gente, en el sentido de seguridad, amabilidad, facilidad para ser guiados o simplemente para entablar un diálogo en cualquier parte.

El propio ministro de Turismo de nuestro país, Manuel Marrero, en sus intervenciones oficiales reconoció que la industria de los viajes marcha con buen ritmo en el archipiélago, apoyados en su carpeta de datos.

Canadá sigue como el primer mercado emisor de viajeros hacia Cuba con el 34 por ciento del total de llegadas, seguido por Europa con el 33 por ciento de los arribos y América Latina con 16 por ciento.

Estados Unidos aporta 118 por ciento de crecimiento en cuanto a visitantes extranjeros, pese a solo poder viajar sus ciudadanos mediante 12 categorías, ninguna como turista.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.