Cuba y Ghana estrechan vínculos con visita de canciller

Cuba y Ghana impulsaron sus vínculos con la visita a nuestro país de la ministra de Relaciones Exteriores e Integración Regional, Shirley Ayorkor Botchwey, quien fue recibida por el canciller cubano.

Bruno Rodríguez destacó los nexos existentes entre ambos países, y recordó que Ghana fue la primera nación africana en establecer relaciones diplomáticas con la mayor de las Antillas, las cuales cumplirán seis décadas el año próximo.

Reiteró el agradecimiento de la Isla a Ghana y a la Unión Africana por sus reclamos de levantamiento del bloqueo, mientras Botchwey transmitió un saludo del Gobierno de su país a las autoridades y el pueblo cubanos.

Los cancilleres participarán este lunes en la firma de un Acuerdo para Consultas Diplomáticas Regulares; y mañana la visitante rendirá homenaje al líder independentista ghanés Kwame Nkrumah, en el parque de los Próceres africanos de La Habana.

